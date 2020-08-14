رياضة | تعرف على نتائج مسحات الكورونا في غزل المحلة والبلدية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على نتائج مسحات الكورونا في غزل المحلة والبلدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بلدية المحلة أحد أندية القسم الثاني بالمجموعة الثالثة بحري عن ظهور نتيجة التحليل الخاص للاعبين والجهاز الفني والإداري الخاصة بفيروس كورونا



حيث جاءت نتيجة المسحات التي أجريت أمس الأربعاء بوجود حالتين إصابة للاعبين بالفريق وتم عزلهم عم الفريق لتلقيهم للعلاج.



ومن المقرر عودة الفريق إلي التدريبات الجماعية السبت المقبل قبل عودة الدوري مرة أخري لمواجهة مالية كفر الزيات في الأسبوع الـ18 من القسم الثاني.

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ويأتي بلدية المحلة في المركز الثامن برصيد 22 نقطة من خلال الفوز في 6 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في 7 مباريات.



بينما ظهرت العينة الخاصة بفريق غزل المحلة وجاءت سلبية وسوف يعاد تدريبات مجدداً يوم السبت المقبل لمواجهة الرجاء في مطروح في الجولة الـ18 من المجموعة الثالثة بالقسم الثاني.



ويأتي غزل المحلة في المركز الثاني برصيد 32 نقطة من خلال الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في 3 مباريات.