رياضة | رسميا.. أرسنال يعلن تعاقده مع ويليان لمدة ٣ مواسم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. أرسنال يعلن تعاقده مع ويليان لمدة ٣ مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تعاقده رسميا مع البرازيلي ويليان لمدة ٣ مواسم قادمًا في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع تشيلسي.
ونشر النادي اللندني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت خبر التعاقد مع البرازيلي ويليان لمدة ٣ مواسم حيث يبدأ من الموسم المقبل ٢٠٢٠-٢٠٢١ ويرتدي اللاعب القميص رقم ١٢ مع المدفعجية.
ولعب ويليان ٣٣٩ مباراة بقميص تشيلسي نجح خلالهم في تسجيل ٦٣ هدف وصنع ٥٦ أخرين كما توج بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وبطولة الدوري الأوروبي.
وقال ويليان عقب انضمامه لأرسنال بشكل رسمي :"عندما تحدثت مع أرتيتا كانت محادثه جيده ومنحني الثقة للقدوم لآرسنال، قال لي الكثير من الاشياء الجيده ولهذا السبب وقعت وجئت لآرسنال".
أما أرتيتا المدير الفني للفريق فقال :"اعتقد انه لاعب بامكانه صنع الفارق، كنا نراقبه على مدار الاشهر الماضية وكان لدينا نية واضحة لتعزيز مركز الوسط المتقدم والجناح، يمكنه اللعب في ثلاث او اربع مراكز مختلفه ولديه خبره كبيره جدًا، لايزال لديه طموح للمساهمة معنا واعادة النادي للمكان الذي ينتمي له".