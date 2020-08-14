الامارات | 615 ألف دولار لحذاء انتعله أسطورة السلة مايكل جوردان

شكرا لقرائتكم خبر عن 615 ألف دولار لحذاء انتعله أسطورة السلة مايكل جوردان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيع حذاء رياضي انتعله اسطورة كرة السلة الاميركية مايكل جوردان بمبلغ 615 الف دولار اميركي، محطما رقما قياسيا لحذاء آخر لنفس اللاعب قبل أشهر، بحسب ما أعلنت دار "كريستيز" للمزادات أول من أمس. ويحمل الحذاء اسم "إير جوردان 1 هايز" انتعله النجم الاميركي في مباراة استعراضية في ايطاليا عندما سحق كرة حطمت زجاج اللوحة الخلفية للسلة.

وقالت كايتلين دونوفان مديرة مبيعات حقائب اليد والاحذية الرياضية في "كريستيز"، التي نظمت المزاد مع متاجر "ستاديوم غودز": "هذا الحذاء الاصلي مع قطعة فعلية من اللوحة الخلفية، قطعة زجاج في نعل الحذاء". سجل جوردان 30 نقطة في تلك المباراة مرتديا الحذاء البالغ قياسه 13,5 وبالالوان الاحمر والاسود والابيض لفريقه شيكاغو بولز.

وكان حذاء "إير جوردان 1"، الذي صممته شركة "نايكي" عام 1985، والموقع من قبل نجم يكاغو بولز بات الأغلى في التاريخ في مايو الماضي، بعد أن بيع في مزاد علني في دار "سوثبيز" بقيمة بلغت 560 ألف دولار.

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ويعتبر حذاء "إير جوردان 1" أول نموذج صممته شركة "نايكي" خصيصا لجوردان، وقد انتعله في موسمه الأول في الدوري، حين بدأ مسيرته الاحترافية مع شيكاغو بولز عام 1984، وتوّج بلقب الدوري في ست مناسبات بين 1991 و1998.

ويعكس هذا الأمر النجاح الهائل الذي حققته السلسلة الوثائقية "ذا لاست دانس" ("الرقصة الأخيرة") التي القت الضوء على مسيرة جوردان ونجاحاته مع بولز، ما عزز مبيعات التذكارات الخاصة به وتداول بعضها بعشرات آلاف الدولارات.

واكتسبت أحذية "إير جوردان" بتصاميمها المختلفة، شعبية واسعة لدى جامعي المقتنيات على مدى العقود الماضية، وكذلك القمصان والتذاكر المصورة الخاصة باللاعب الذي يعتبر على نطاق واسع أعظم من زاول اللعبة على مر التاريخ.

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