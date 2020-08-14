شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لموقعة برشلونة وبايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر كيكى سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة الإسبانى، وهانز فليك مدرب بايرن ميونخ الألماني، بشكل كبير على التشكيل المتوقع للقمة النارية التي تجمع بينهما في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائى من مسابقة دورى أبطال أوروبا، على ملعب «النور» فى العاصمة البرتغالية لشبونة. ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» التشكيل المتوقع لمباراة الفريقين البافارى والكتالونى. تشكيل برشلونة المتوقع ضد البايرن.. حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن. خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، جيرارد بيكيه، سيميدو. خط الوسط: أرتورو فيدال، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج. خط الهجوم: أنطوان جريزمان، لويس سواريز، ليونيل ميسي. فيما يأتي تشكيل البايرن كالتالي.. حراسة المرمى: مانويل نوير. Advertisements خط الدفاع: جوشوا كيميتش، جيروم بواتينج، دافيد ألابا، ألفونسو ديفيز. خط الوسط: ليون جوريتزكا، تياجو ألكانتارا، كومان. خط الهجوم: توماس مولر، روبرت ليفاندوفسكي، جنابرى الوضع في مصر

اصابات 96,108

تعافي 56,890

وفيات 5,107

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