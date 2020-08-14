شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تهدد إقامة قمة الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مفاجأة من العيار الثقيل، يواجه مسؤولو اتحاد الكرة أزمة حتى الآن في استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلى المقرر لها 22 أغسطس من الشهر الجارى باستاد القاهرة في الجولة الـ21 من الدورى الممتاز للموسم الجارى.
ووافقت بعض الدول على إرسال حكامها لمصر لإدارة المباراة ولكنهم اشترطوا مخاطبة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، وطلبوا الحصول على الموافقة تحسباً لاختيار أي من هؤلاء الحكام لتلك المباريات في دورى أبطال أوروبا، بالإضافة إلى نهائى الدورى الأوروبى يوم 21 أغسطس.
وكشف مسؤولو اتحاد الكرة عن مخاطبة 12 دولة أوروبية لاستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلى، وينتظر اتحاد الكرة وصول الرد النهائى من الدول الـ12 لاستقدام حكام أجانب، خاصة بعد اشتراط مسؤولى الجبلاية أن يدير المباراة حكام من الدول التي تطبق تقنية الـvar.
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