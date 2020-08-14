شكرا لقرائتكم خبر عن «أرنولد» يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز ترينت ألكسندر أرنولد، نجم فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب شاب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» بالموسم الجارى 2019-2020.
وحصل أرنولد على جائزة أفضل لاعب شاب، المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي، وذلك عقب حصوله على أعلى الأصوات من الخبراء والجمهور، ليصبح أول لاعب يحصد الجائزة بنظامها الجديد والذى يشترط للفوز بها أن يكون سن اللاعب 23 عاما أو أقل في بداية موسم 2019-2020.
وتفوق نجم ليفربول على العديد من المنافسين على الجائزة وهم: جرينوود ومارسيال وراشفورد ثلاثى مانشستر يونايتد، وجاك جريليش نجم أستون فيلا، وثنائى تشيلسي مايسون ماونت وكريستيان بوليسيتش، ودين هيندرسون حارس الشياطين الحمر المعار لنادى شيفيلد يونايتد.
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