شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. اتحاد جدة يستبعد «بوني» من مواجهة الاتفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية استبعاد البرازيلي فابيو كاريلى، المدير الفنى لنادى اتحاد جدة السعودى، للنجم الإيفوارى ويلفريد بونى، مهاجم الفريق، من القائمة التي تواجه الاتفاق الليلة في الجولة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت «الرياضية»، إن الإيفواري ويلفريد بوني، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أصبح خارج حسابات البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق، أمام الاتفاق اليوم بعدما أظهرت التدريبات حاجته إلى تكثيف العمل على الجرعات البدنية.

وبات فريق الاتحاد قريبًا من الهبوط لدورى الدرجة الأولى، ويتطلع مساء اليوم لتحقيق الفوز أمام الاتفاق إذا ما أراد التقدم بلائحة ترتيب الدورى، وإضافة ثلاث نقاط لرصيده من شأنها أن تخفف الضغوط الكبيرة على الفريق الذي يحتل حالياً المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الأخير.