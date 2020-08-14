شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أرسنال يتعاقد مع ويليان ثلاث سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى أرسنال الإنجليزى، اليوم الجمعة، تعاقده رسمياً مع البرازيلى ويليان قادماً من تشيلسى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذكر الموقع الرسمى لنادى أرسنال أن ويليان وقع على عقود انتقاله لصفوف بطل النسخة الأخيرة من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزى لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,108

تعافي 56,890

وفيات 5,107

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