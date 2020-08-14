شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس المصري: سنشكو «الجبلاية» لو عاقبتنا بسبب «الإسماعيلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هدد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، بتقديم شكوي ضد اتحاد الكرة، في حالة إصراره على معاقبة ناديه بسبب رفض اللعب امام الإسماعيلي.

وقال هاشم، ان فريقه يمر بظروف قهرية غاية الصعوبة، متمثلة في إصابة اعداد كبيرة من الجهاز الفني واللاعبين بفيروس كورونا، ولايوجد قانون في الدنيا يجبرنا على اللعب في ظل هذه الظروف.

وشدد هاشم، على ان مجلس إدارة ناديه، لن يقف مكتوفي الايدي، امام عدم تقدير اتحاد الكرة، للموقف الذي يعيشه النادي المصري.