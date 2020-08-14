شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يرفض استكمال الدوري قبل التخلص من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة المهندس سمير حلبية، رفض اكمال الدوري قبل التخلص لاعبيه نهائياً من فيروس «كورونا».
وتمسك المصري، بعدم خوض مباراة الإسماعيلي، المقررة اليوم ضمن الجولة التاسعة عشر للدوري.
وقال سمير حلبية، لن نعود للمشاركة في المباريات إلا قبل التعافي نهائياً من فيروس كورونا القاتل.
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