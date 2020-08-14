شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي ضد الأهلي .. فايلر يفاضل بين بادجى ومروان محسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بين السنغالي آليو بادجي ومروان محسن لقيادة هجوم الفريق في مباراة الإنتاج الحربي الليلة في الدوري ، ورغم أن كفة مروان محسن هي الأرجح لقيادة الهجوم الأحمر أمام الإنتاج إلا أن هناك إتجاهاً لمنح الفرصة للمهاجم السنغالي للمشاركة أساسياً بعدما شارك مروان في مباراة إنبي الأخيرة أساسياً والتى فاز فيها الاهلي بثنائية نظيفة الأحد الماضي بالدوري في أول مباراة للفريقين بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

ويستعيد الأهلي في مباراة الليلة جهود رامي ربيعة الذي غاب عن لقاء إنبي للأيقاف فيما يغيب أيمن أشرف للسبب ذاته ، ويعول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على خبرات لاعبيه وقدراتهم الفنية العالية أمثال على معلول ووليد سليمان وأجاي وعمرو السولية وديانج ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد الشناوي.

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وتحدث فايلر مع لاعبي الأهلى في محاضراته الأخيرة عن ضرورة التركيز في لقاء الليلة وعدم التهاون مع فريق الإنتاج الذي يواجه ظروف صعبة وأكد المدير الفني للاعبيه على ضرورة التركيز أمام مرمى المنافس والتسجيل المبكر لحصد النقاط الثلاثة مبكراً.

في المقابل ، يدخل فريق الإنتاج الحربى المباراة وسط ظروف صعبة للغاية ، فهى المباراة الأولى التي يخوضها الفريق منذ خمسة أشهر بعد توقف المسابقة المحلية في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا ، فلقد كان أخر ظهور للإنتاج في 8 فبراير الماضى حينما تعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق ، بالإضافة لإصابات كورونا التي ضربت صفوف الفريق لاعبين وجهاز فنى وإدارى ودفعت إتحاد الكرة لتأجيل مباراته مع نادى مصر لأجل غير مسمى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.