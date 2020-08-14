شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي ضد الأهلي .. النحاس وكشري يتابعان المباراة قبل موقعة الاثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتابع الثنائي، عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، وأحمد كشري مدرب فريق أسوان، مباراة الأهلي والانتاج الحربي، والتي تقام في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لمواجهات يوم الأثنين المقبل، حيث يلتقي الانتاج الحربي مع المقاولون على استاد عثمان أحمد عثمان بالجولة 20، بينما يواجه أسوان النادي الأهلي في ذلت الجولة من عمر المسابقة المحلية.

ويفاضل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بين السنغالى آليو بادجى ومروان محسن لقيادة هجوم الفريق فى مباراة الإنتاج الحربى الليلة فى الدورى، ورغم أن كفة مروان محسن هى الأرجح لقيادة الهجوم الأحمر أمام الإنتاج، إلا أن هناك اتجاهاً لمنح الفرصة للمهاجم السنغالى للمشاركة أساسياً بعدما شارك مروان فى مباراة إنبى الأخيرة أساسياً والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة الأحد الماضى بالدورى فى أول مباراة للفريقين بعد عودة الدورى الذى توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

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وكان أسوان قد تعادل مؤخراً مع نادي مصري بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الخميس على ملعب اتحاد الشرطة ضمن منافسات الجولة 19، كما تعادل المقاولون مع سموحة بهدف لمثله أيضاً.

يحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 34 نقطة خلف نادى الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 35 نقطة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 23 هفاً حتى الآن فى مسابقة الدوري، فيما استقبلت شباكه 16 آخرين، خلال 19 مباراة خاضها الفريق، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات وتعادلوا فى 4 أخرى وخسروا 5 لقاءات.

فيما يحتل أسوان المركز الـ 13 في مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 19 مباراة حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 7 وخسروا 8 أخرى، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 آخرين.