شكرا لقرائتكم صدمة بين لاعبي الأهلي بسبب خبر انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازالت أنباء انتقال رمضان صبحي لاعب الأهلي المُعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لبيراميدز تُمثل مفاجأة للكثيريين في الشارع الكوري المصري بصفة عامة والأهلاوي على وجه الخصوص ، واستقبل عدد كبير من لاعبو الأهلي خبر انتقال رمضان من اللعب لبيراميدز بصدمة كبيرة لأن اللاعب كان يتحدث معهم بشكل مُستمر عن رغبته في العودة لأوربا وخوض تجربة جديدة يستطع من خلالها النجاح لتعويض فشله في تجربتي ستوك سيتي وهيدرسفيلد الإنجليزيين ، وظل اللاعب طوال الفترة الماضية يؤكد لجميع لاعبي الاهلي تقريباً إنه ينتظر عرضاً أوربياً جيداً سيرحل له إذا الم يتفق الأهلي مع هيدرسيفلد على شراء اللاعب نهائياً بعدما إنتهت الإعارة في 30 يونيو الماضي، وشعر اللاعبين بصدمة قاسية من طريقة رمضان صبحي في التفاوض مع بيراميدز بل والأقتراب من الأنتقال له رغم حديثه المُستمر عن حبه وعشقه للأهلي فضلاً عن أن القلعة الحمراء قدمت له عرضاً رائعاً من النادي المالية لكنه ظل "يماطل" الأهلي حتى أتق مع بيراميدز على جميع التفاصيل.

على صعيد متصل ، قال مصدر مقرب من رمضان صبحي أن الأخير سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادي بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه في الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه في الموسم الثاني و35 مليون جنيه في الموسم الثالث ، وأوضح المصدر أن رمضان صبحي سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهي النادي الإتفاق مع هيدرسفيلد الإنجليزي الذي كان قد أتفق مع الاهلي على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلي ويطلب الأنتقال لبيراميدز.