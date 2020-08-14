شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة منتخب السلة ببطولة العالم للمهارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لمنتخب السلة لناشئين تحت 17 سنة و المقرر مشاركته ببطولة العالم للمهارات ، و التي تنطلق الثلاثاء المقبل وتستمر حتى 23 أغسطس بالمركز الاولمبى بالمعادى ، وتضم القائمة كل من مؤمن طارق ، و عمر محمد جابر ، و إبراهيم محمد ، و عمر سعد ، و أحمد ياسر ، و أسر محمد جودة ، و محمود وليد ، و عبد الله ناصر ، و مروان طارق و يس أحمد ، مازن أشرف ، و حسن ياسر

وتٌعد هذه القائمة هي نفسها التي شاركت في منافسات بطولة أفريقيا للناشئين و الناشئات التي قادت الفراعنة للتأهل الى المونديال مع الاستعانة ببعض اللاعبين أصحاب المهارات الخاصة و الذين شاركوا في معسكرات سابقة مع المنتخبات .

Advertisements

وخاطب الاتحاد الدولى لكرة السلة نظيره المصرى للاستفسار عن موعد استئناف نشاط اللعبة والمسابقات فى مصر بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا، وأكد عمرو مصيلحى، رئيس لجنة المنتخبات، أنه تلقى الاتصال من الاتحاد الدولى للسؤال عن موعد عودة النشاط، وكذلك التدريبات، وهو ما تم الرد عليه وفقا لما تلقته الاتحادات من وزارة الرياضة واللحنة الأولمبية وفقا لتعليمات مجلس الوزراء.

يذكر ان الاتحاد الدولى لكرة السلة قرر إلغاء عدة بطولات وهى بطولات كأس العالم 3x3 للمراحل السنية تحت 18 و23 آنسات لعام 2020 نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من تفشى فيروس كورونا المستجد، وخاطب الاتحاد الدولى، الاتحادات المحلية بقرار التأجيل، خاصة أنه قد حسمت الدول المقرر مشاركتها فى تلك البطولات، ومن بينها مصر، وقد تأهلت المنتخبات المصرية لبطولات العالم تحت 18 و23 سنة بعد الحصول على تصنيف متقدم العام الماضى بالتفوق على جميع الدول الأفريقية.