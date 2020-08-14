شكرا لقرائتكم الاتحاد السعودي يستبعد الإيفوارى ويلفريد بونى من مواجهة الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفنى لنادى اتحاد جدة السعودى، الإيفواري ويلفريد بوني مهاجم الفريق من القائمة التى تواجه الاتفاق الليلة في الجولة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبات فريق الاتحاد قريباً من خطر الهبوط لمصاف أندية دوي الدرجة الأولى، حيث يتطلع مساء اليوم لتحقيق الفوز في مباراته أمام الاتفاق إذا ما أراد التقدم بلائحة ترتيب الدوري، وإضافة ثلاث نقاط لرصيده من شأنها أن تخفف الضغوط الكبيرة على الفريق الذي يحتل حالياً المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الأخير.

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قالت صحيفة " الرياضية " السعودية أن الإيفواري ويلفريد بوني، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أصبح خارج حسابات البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق، أمام الاتفاق اليوم بعدما أظهرت التدريبات حاجته إلى تكثيف العمل على الجرعات البدنية.

ويشهد اليوم الأول من منافسات الجولة 25 إقامة 3 مباريات بخلاف مواجهة الاتحاد مع الاتفاق، حيث يحل الشباب ضيفاً على نظيره فريق الفيحاء في المجمعة، فيما يستضيف فريق الرائد نظيره الحزم، وفي الأحساء يلاقي الفتح ضيفه فريق أبها.