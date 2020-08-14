شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر منع رئيس اللجنة الطبية من التصريحات الإعلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية الإمتناع عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية خلال الفترة الحالية ، سواء متعلقة بكورونا أو الأمور الطبية الخاصة بالدوري.

وطلب مسئولو الجبلاية من رئيس اللجنة الطبية ترك التصريحات الإعلامية للجنة الإعلامية باتحاد الكرة أو نشرها على الموقع الرسمي للجبلاية بعد عرضها على مسئولو اللجنة الخماسية.

قال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، إن 14 لاعبًا و7 أعضاء بالجهاز الفنى والإدارى بخلاف سائق الأوتوبيس الخاص بالفريق، ظهرت نتيجتهم إيجابية بفيروس كورونا، وكان المصرى خضع لمسحة الأربعاء قبل مباراة اليوم أمام الإسماعيلى بالدورى وظهرت النتيجة منذ قليل وتضمنت 20 حالة إيجابية بخلاف سائق الأوتوبيس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: "هناك بروتوكول لوزارة الصحة لابد من عزل المصاب 14 يومًا وتجرى لهم تحاليل، واخبرت اتحاد الكرة: قالى مليش فيه لعبهم وخلاص.. ونسبة كبيرة مش هنلعب المباراة".

Advertisements

وكان أرسلت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم تطالبه من خلالها بتأجيل مباراته أمام شقيقه الاسماعيلي والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب.

وأكد النادي المصري في خطابه أن عدد اللاعبين المصابين بالفريق يبلغ نحو 21 لاعبًا، ليصبح عدد اللاعبين الجاهزين لخوض المباراة نحو 9 لاعبين فقط وهو الأمر الذي يستحيل معه إقامة المباراة في موعدها المحدد سلفًا.

وأشار النادي المصري في خطابه أيضًا أن عدد اللاعبين الذين أثبتت المسحة الطبية التي خضعوا لها أمس بلغ عددهم نحو 14 لاعبًا، فيما بلغ عدد اللاعبين الذين تحولت نتائج مسحتهم من الإيجابية إلى السلبية نحو 6 لاعبين ما زالوا بحاجة إلى مزيد من الفحوصات الطبية خاصة مع استمرار ظهور الأعراض المرضية عليهم الأمر الذي يتطلب خضوعهم للعزل الطبي لفترة مقبلة، كما تضم قائمة اللاعبين المصابين عدد 5 لاعبين ما زالوا يخضعون لبرامج تأهيلية وعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بينما تضم قائمة اللاعبين الموقوفين لاعب واحد فقط ، ليصبح عدد اللاعبين الجاهزين لخوض المباراة فقط نحو 9 لاعبين.

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أجرت مسحات للكشف عن فيروس كورونا لـ50 فردا ينتمون للنادى المصرى، وأظهرت النتائج وجود عدد من الحالات الإيجابية تقل عن 10 حالات بين صفوف الفريق الأول البالغ قوامه 30 لاعباً مقيدين رسمياً باتحاد كرة القدم، فيما كانت بقية الحالات التي ثبتت إيجابيتها بين اللاعبين الناشئين غير المقيدين في صفوف الفريق الأول وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة.