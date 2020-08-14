شكرا لقرائتكم مولر: هناك طريقة واحدة لإيقاف خطورة ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن فريقه يتعين عليه عدم ترك الفرصة أمام برشلونة لفرض سيطرته على مجريات اللعب خلال مباراة الفريقين في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ويخوض بايرن مباراة الغد بثقة كبيرة ويسعى الفريق لجعل المواجهة في غاية الصعوبة على برشلونة وعدم إتاحة الفرصة أمامه للسيطرة على مجريات اللعب.

وتقام فعاليات الأدوار النهائية للبطولة هذا الموسم بنظام بطولة مجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد والتي أدت لتوقف فعاليات البطولة منذ مارس الماضي وحتى استئنافها قبل أيام قليلة باستكمال مباريات جولة الإياب في دور الستة عشر.

وتمثل المواجهة أهم مباراة لبرشلونة في الموسم الحالي حيث يتطلع الفريق لاجتياز عقبة بايرن ومواصلة المشوار الأوروبي بعدما خرج صفر اليدين من بطولتي الدوري والكأس في إسبانيا.

وفي المقابل ، تمثل المباراة واحدة من ثلاث خطوات فقط يحتاج بايرن إلى اجتيازها لتكرار حلم الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) نظرا لأن الفوز في مباراة الغد يضع الفريق على بعد مباراتين فقط من استعادة اللقب الغائب عنه منذ سنوات.

وكان بايرن فاز بلقبي الدوري والكأس في ألمانيا خلال الموسم المنقضي ولم يعد أمام الفريق سوى الفوز باللقب الأوروبي الذي تقام مباراته النهائية في 23 أغسطس المقبل ليكمل الثلاثية التي أحرزها من قبل في 2013 .

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ويحظى بايرن بخط هجوم قوي ومميز بقيادة ليفاندوفسكي الذي سجل 53 هدفا في 44 مباراة خاضها في مختلف البطولات بالموسم الحالي ومنها 13 هدفا في دوري الأبطال الأوروبي حيث يتصدر اللاعب قائمة هدافي المسابقة.

وقال مولر في المؤتمر الصحفي الافتراضي عن بعد لفريقه يوم الخميس : كل من الفريقين يحب الاستحواذ على الكرة. علينا التحلي باليقظة عندما تكون الكرة بحوزة برشلونة وأن نجعل استحواذهم على الكرة غير مريح بقدر الإمكان وأن نستعيد الكرة منهم.

وأضاف : لا نريد تناقل الكرة طوليا بين المرميين ولكننا نرغب في السيطرة على مجريات اللعب من خلال مهاراتنا وإمكانياتنا. لدي شعور جيد بشأن المباراة ولكننا نعلم أن برشلونة لديه لاعبون متميزون ويمتلكون الكثير من الخبرة.

وسافر بايرن إلى لشبونة بعد فترة إعداد جيدة على ساحل الجرف بالبرتغال. ووصف مولر الأجواء قبل المباراة بأنها متميزة لأن بايرن لم يخسر أي مباراة في آخر 27 مباراة خاضها في مختلف البطولات منذ ديسمبر الماضي حيث حقق الفوز في 26 منها وتعادل في مباراة واحدة كما أن الفريق يخوض الأدوار النهائية لدوري الأبطال بعد فوزه بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا.

والتقى الفريقان ثلاث مرات سابقا في الأدوار الفاصلة لدوري الأبطال وكان الفوز باللقب في نهاية الموسم من نصيب الفريق الذي اجتاز هذه المواجهة حيث كان من نصيب برشلونة في 2009 و2015 ومن نصيب بايرن في 2013 .

وأشاد مولر بالمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة مؤكدا على ضرورة الالتزام بالعمل الجماعي إذا أراد بايرن إيقاف خطورة ميسي.

وقال مولر : يتعين علينا العمل سويا في مواجهة مهاراته الفردية. علينا اللعب بقوة ولكن دون خشونة. مبارياتنا عبر الشهور الماضية أظهرت شكل الفريق وجهوده.