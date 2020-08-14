جوردي كرويف يعود مدرباً إلى الصين

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شنغهاي: عُيّن المدرب الهولندي جوردي كرويف مدربا لنادي شنجن الصيني لكرة القدم في تجربة ثانية في الدولة الآسيوية الاكثر سكانا في العالم، بعد استقالته الشهر الماضي من تدريب منتخب الاكوادور دون أن يحظى بفرصة قيادته في أي مباراة.

ويخلف كرويف (46 عاما) الايطالي روبرتو دونادوني الذي ترك منصبه في 11 اب/اغسطس بعد اربع مباريات فقط من الموسم حقق فيها فوزا وحيدا مقابل 3 خسارات.

واشار النادي الجنوبي في بيان "سيصل المدرب كرويف الى الصين في 16 اب/اغسطس ويخضع بعضها للبروتوكول الصحي المرتبط بفيروس كورونا المستجد".

وسيضطر كرويف للدخول في حجر منزلي لمدة 14 يوما قبل التفرغ لادارة فريقه الجديد.

نجل أسطورة برشلونة الإسباني

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وكان نجل أسطورة برشلونة الإسباني الراحل يوهان، عيّن في يناير الماضي مدربا للاكوادور، لكنه عاد الى إسبانيا حيث أمضى معظم مسيرته كلاعب، ما إن بدأ تفشي "كوفيد-19" أواخر فبراير.

وبدأ كرويف مشواره الاحترافي كلاعب مع برشلونة قبل التنقل بين أندية مانشستر يونايتد الإنكليزي وسلتا فيغو وألافيس وإسبانيول الإسبانية ثم ميتالورغ دانييتسك الأوكراني وأخيرا فاليتا المالطي.

حقق نجاحا كمدير رياضي لنادي ماكابي تل أبيب الإسرائيلي بين 2012 و2017 قبل أن يدرّبه لموسم 2017-2018 في أول مهمة له كمدير فني، ثم انتقل في الموسم التالي الى الصين لتدريب شونغكينغ دانغداي ليفان.

وبعد تعيينه الاول في الصين في اب/اغسطس 2018، نجح في ابقاء شونغكينغ في مصاف اندية النخبة، قبل ترك الفريق في كانون الاول/ديسمبر 2019 بعد فشل مفاوضات تمديد عقده. ويحتل فريقه الجديد شنجن المركز السادس من اصل ثمانية اندية في مجموعة داليان.