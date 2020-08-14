شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى حكام قمة الزمالك والأهلي بسبب اشتراط موافقة الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أزمة حتى الآن فى استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلى المقرر لها يوم 22 أغسطس من الشهر الجارى باستاد القاهرة فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز للموسم الجارى 2019 – 2020، وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إن هناك بعض الدول وافقت على إرسال حكامها لمصر لإدارة المباراة ولكنهم اشترطوا مخاطبة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، خاصة أن هناك مباريات يوم 18 و 19 أغسطس الجارى فى الدور قبل النهائى ثم النهائى يوم 23 أغسطس أيضاً، وطلبوا الحصول على الموافقة تحسباً لاختيار أى من هؤلاء الحكام لتلك المباريات فى دورى أبطال أوروبا، بالإضافة إلى نهائى الدورى الأوروبى يوم 21 أغسطس.

ويرسل اتحاد الكرة خطاباً إلى الاتحاد الأوروبى للتواصل معهم لمعرفة موقف بعض الحكام الذين وقع عليهم الاختيار لإدارة مباراة قمة الدورى المصرى بين الزمالك و الأهلي وبالتالى الإعلان عن طاقم الحكام بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبى، بينما هناك بعض الدول تقدمت باعتذار لوجود حكامها فى معسكرات تدريبية استعدادًا لانطلاق الدوريات الخاصة بها فى سبتمبر المقبل.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن مخاطبة 12 دولة أوروبية لاستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلى، وينتظر اتحاد الكرة وصول الرد النهائى من الدول الـ12 لاستقدام حكام أجانب، خاصة بعد اشتراط مسئولى الجبلاية أن يدير المباراة حكام من الدول التى تطبق تقنية الـvar.