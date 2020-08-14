شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس وأحمد كشرى يتابعان مباراة الأهلي والإنتاج قبل موقعة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع الثنائى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، وأحمد كشرى مدرب فريق أسوان، مباراة الأهلى والإنتاج الحربى التى تقام فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام، فى إطار استعدادات الفريقين لمواجهات الاثنين المقبل، حيث يلتقى الإنتاج الحربى مع المقاولون على استاد عثمان أحمد عثمان بالجولة 20، بينما يواجه أسوان النادى الأهلى فى ذات الجولة من عمر المسابقة المحلية.

من جهته، يفاضل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بين السنغالى آليو بادجى ومروان محسن لقيادة هجوم الفريق فى مباراة الإنتاج الحربى الليلة فى الدورى، ورغم أن كفة مروان محسن هى الأرجح لقيادة الهجوم الأحمر أمام الإنتاج، إلا أن هناك اتجاهاً لمنح الفرصة للمهاجم السنغالى للمشاركة أساسياً بعدما شارك مروان فى مباراة إنبى الأخيرة أساسياً والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة الأحد الماضى بالدورى فى أول مباراة للفريقين بعد عودة الدورى الذى توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

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وكان أسوان قد تعادل مؤخراً مع نادى مصرى بهدف لمثله، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس الخميس على ملعب اتحاد الشرطة ضمن منافسات الجولة 19، كما تعادل المقاولون مع سموحة بهدف لمثله أيضاً.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 34 نقطة، خلف بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 35 نقطة والزمالك صاحب نفس رصيد النقاط، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 23 هفاً حتى الآن فى مسابقة الدوري، فيما استقبلت شباكه 16 آخرين، خلال 19 مباراة خاضها الفريق، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات وتعادلوا فى 4 أخرى وخسروا 5 لقاءات.

فيما يحتل أسوان المركز الـ 13 فى مسابقة الدورى العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 19 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 7 وخسروا 8 أخرى، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 آخرين.