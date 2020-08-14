شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب السلة ببطولة العالم للمهارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لمنتخب السلة للناشئين تحت 17 سنة، والمقرر مشاركته ببطولة العالم للمهارات، والتى تنطلق الثلاثاء المقبل وتستمر حتى 23 أغسطس بالمركز الأولمبى بالمعادى، وتضم القائمة كلا من: مؤمن طارق، وعمر محمد جابر، وإبراهيم محمد، وعمر سعد، وأحمد ياسر، وأسر محمد جودة، ومحمود وليد، وعبد الله ناصر، ومروان طارق ويس أحمد، مازن أشرف، وحسن ياسر.

وتٌعد هذه القائمة هى نفسها التى شاركت فى منافسات بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات التى قادت الفراعنة للتأهل الى المونديال مع الاستعانة ببعض اللاعبين أصحاب المهارات الخاصة والذين شاركوا فى معسكرات سابقة مع المنتخبات.

وخاطب الاتحاد الدولى لكرة السلة نظيره المصرى للاستفسار عن موعد استئناف نشاط اللعبة والمسابقات فى مصر بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا، وأكد عمرو مصيلحى، رئيس لجنة المنتخبات، أنه تلقى الاتصال من الاتحاد الدولى للسؤال عن موعد عودة النشاط، وكذلك التدريبات، وهو ما تم الرد عليه وفقا لما تلقته الاتحادات من وزارة الرياضة واللحنة الأولمبية وفقا لتعليمات مجلس الوزراء.

يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة السلة قرر إلغاء عدة بطولات وهى بطولات كأس العالم 3x3 للمراحل السنية تحت 18 و23 آنسات لعام 2020 نظرا للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم من تفشى فيروس كورونا المستجد، وخاطب الاتحاد الدولى، الاتحادات المحلية بقرار التأجيل، خاصة أنه قد حسمت الدول المقرر مشاركتها فى تلك البطولات، ومن بينها مصر، وقد تأهلت المنتخبات المصرية لبطولات العالم تحت 18 و23 سنة بعد الحصول على تصنيف متقدم العام الماضى بالتفوق على جميع الدول الأفريقية.