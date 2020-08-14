شكرا لقرائتكم خبر عن نيران الغضب الجماهيرى تلتهم ميراث آل إكرامى فى الأهلى بسبب "أبو نسب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهالت الاتهامات والانتقادات الجماهيرية على آل إكرامى بعد رفض رمضان صبحى عرض النادى الأهلى وتفضيله الانتقال لصفوف بيراميدز، وحمّل قطاع عريض من جمهور الأهلى إكرامى الشحات ونجله شريف مسئولية رحيل العفيجى، لاسيما أن الأخير هو زوج أخت حارس الفريق الأحمر، وصديقه المقرب الذى يستشيره فى كل كبيرة وصغيرة تخص مستقبله بحسب التصريحات التليفزيونية السابقة للطرفين.

ورغم أن شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى استطاع أن يحتفظ بمكانة مميزة فى قلوب عشاق الفريق الأحمر رغم تأكد رحيله بنهاية الموسم الجارى لتلقبه الجماهير بـ"الابن البار" للقلعة الحمراء، بعد عدم التجديد مع الأهلى فى المفاوضات الأخيرة، ليرحل إكرامى مجاناً عن الفريق ويصبح من حقه التوقيع لأى نادٍ آخر فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ورغم تأكيد توقيع اللاعب لفريق بيراميدز، احترمت الجماهير الحمراء موقف شريف إكرامى الباحث عن فرصة للمشاركة والتألق من جديد بعدما أصبح الأهلي في غير حاجة إلى خدماته خلال المرحلة المقبلة في ظل تألق محمد الشناوى ومشاركته بشكل أساسى ، جاء زلزال رمضان صبحى ليزيد الموقف تعقيداً بين ال إكرامى وجماهير الأهلى.

ورد شريف إكرامى عبر حسابه الرسمى على تويتر بالتأكيد على أن لا علاقة له وما يتردد عن تدخله فى قرار رمضان صبحى، مشددا على أن ما قيل ليس صحيحا قائلا "‏‎سأرد على كل شىء يخصنى فليس لدى ما أخشاه أو أستحى أن أقوله، أتفهم وأقدر حزن وغضب قطاع كبير من الجماهير، وردي سيراه الجميع قريبا"، وحاول حارس الأهلى تسريب بعض الأخبار لوسائل الإعلام تفيد بعدم معرفته بقنبلة رمضان صبحى سوى قبلها بـ48 ساعة وفشله فى تغيير دفة الأمور لصالح القلعة الحمراء وهى المبررات التي لم يقتنع بها السواد الأعظم من عشاق الأهلى استناداً للعلاقة القوية التي تجمع رمضان وشريف.

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ولم يكن إكرامى الشحات بعيداً عن الغضب الجماهيرى الذى ناله نجله بسبب "أبو النسب" فلقد نال حارس الاهلى الأسبق وابل من الغضب الاهلاوى لاسيما أن رمضان صبحي قال مراراً وتكرارا أن إكرامي الشحات، بمثابة أب له، مشددا على أنه يستشيره فى الكثير من الأمور وكان آخرها قرار عودته للأهلى من الاحتراف في الدوري الانجليزى .

كما اعترف إكرامى الشحات بأن رمضان صبحى لن يتحمل رحيل شريف إكرامى عن الأهلى قائلا :"رمضان صبحي سيتأثر كثيرا في الاهلي عند غياب شريف اكرامي لأنه مرتبط به بشكل كبير".

ورد الشحات على اتهامه بأنه سبب فى رحيل رمضان صبحي عن الأهلى: "لم أفعل ذلك والسوشيال ميديا لا تهزنى، ولم أكن أعرف شيئاً عن قرار رمضان صبحى باللعب لبيراميدز" وهى التبريرات التي رفضتها جماهير الاهلى رفضاً قاطعاً.

مكانة آل إكرامى لدى جماهير الأهلى دعمها بشكل كبير انتماء شريف إكرامى للقلعة الحمراء وحرصه على أن تكون نهاية علاقته بالأهلى بالشكل الذي تحترمه الجماهير، على عكس أكثر من نجم خرجوا من الباب الصغير في الفترة الماضية، كانت حجتهم العرض المالي الأكبر في نادي آخر أو متطلبات أخرى لما بعد قرار الاعتزال ولكن جاء زلزال "أبو نسب" وتفضيله الأموال عن النادى الذى صنع نجوميته وعدم تدخلهم لإقناعه بالاستمرار مع القلعة الحمراء ليتسبب في التهام ميراث عائلة إكرامى في الأهلى.