شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يمنع رئيس اللجنة الطبية من التصريحات الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية الامتناع عن الإدلاء بأى تصريحات إعلامية خلال الفترة الحالية، سواء متعلقة بكورونا أو الأمور الطبية الخاصة بالدورى.

وطلب مسئولو الجبلاية من رئيس اللجنة الطبية ترك التصريحات للجنة الإعلامية باتحاد الكرة، أو نشرها على الموقع الرسمى للجبلاية بعد عرضها على مسئولى اللجنة الخماسية.

من جهته قال عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، إن 14 لاعبًا و7 أعضاء بالجهاز الفنى والإدارى بخلاف سائق الأوتوبيس الخاص بالفريق، ظهرت نتيجتهم إيجابية بفيروس كورونا، وكان المصرى خضع لمسحة الأربعاء قبل مباراة اليوم أمام الإسماعيلى بالدورى وظهرت النتيجة بإيجابية 20 حالة بخلاف سائق الأوتوبيس.

وأضاف رئيس المصرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، "هناك بروتوكول لوزارة الصحة لابد من عزل المصاب 14 يومًا وتجرى لهم تحاليل، واخبرت اتحاد الكرة: قالى مليش فيه لعبهم وخلاص.. ونسبة كبيرة مش هنلعب المباراة".

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وكان أرسلت إدارة النادى المصرى خطابًا رسميًا للاتحاد المصرى لكرة القدم تطالبه من خلالها بتأجيل مباراته أمام شقيقه الإسماعيلى والمقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب.

وأكد النادى المصرى فى خطابه أن عدد اللاعبين المصابين بالفريق يبلغ نحو 21 لاعبًا، ليصبح عدد اللاعبين الجاهزين لخوض المباراة نحو 9 لاعبين فقط وهو الأمر الذى يستحيل معه إقامة المباراة فى موعدها المحدد سلفًا.

وأشار النادى المصرى فى خطابه أيضًا أن عدد اللاعبين الذين أثبتت المسحة الطبية التى خضعوا لها أمس بلغ عددهم نحو 14 لاعبًا، فيما بلغ عدد اللاعبين الذين تحولت نتائج مسحتهم من الإيجابية إلى السلبية نحو 6 لاعبين ما زالوا بحاجة إلى مزيد من الفحوصات الطبية خاصة مع استمرار ظهور الأعراض المرضية عليهم الأمر الذى يتطلب خضوعهم للعزل الطبى لفترة مقبلة، كما تضم قائمة اللاعبين المصابين عدد 5 لاعبين ما زالوا يخضعون لبرامج تأهيلية وعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق، بينما تضم قائمة اللاعبين الموقوفين لاعب واحد فقط، ليصبح عدد اللاعبين الجاهزين لخوض المباراة فقط نحو 9 لاعبين.

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أجرت مسحات للكشف عن فيروس كورونا لـ50 فردا ينتمون للنادى المصرى، وأظهرت النتائج وجود عدد من الحالات الإيجابية تقل عن 10 حالات بين صفوف الفريق الأول البالغ قوامه 30 لاعباً مقيدين رسمياً باتحاد كرة القدم، فيما كانت بقية الحالات التى ثبتت إيجابيتها بين اللاعبين الناشئين غير المقيدين فى صفوف الفريق الأول وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة.