شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه للدفع بـ بادجى أساسياً أمام الإنتاج وفايلر يحسم التشكيل خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بين السنغالى آليو بادجى ومروان محسن لقيادة هجوم الفريق فى مباراة الإنتاج الحربى الليلة فى الدورى، ورغم أن كفة مروان محسن هى الأرجح لقيادة الهجوم الأحمر أمام الإنتاج، إلا أن هناك اتجاهاً لمنح الفرصة للمهاجم السنغالى للمشاركة أساسياً بعدما شارك مروان فى مباراة إنبى الأخيرة أساسياً والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة الأحد الماضى بالدورى فى أول مباراة للفريقين بعد عودة الدورى الذى توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

ويستعيد الأهلى فى مباراة الليلة جهود رامى ربيعة الذى غاب عن لقاء إنبى للإيقاف، فيما يغيب أيمن أشرف للسبب ذاته، ويعول السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على خبرات لاعبيه وقدراتهم الفنية العالية، أمثال على معلول ووليد سليمان وأجاى وعمرو السولية وديانج ومحمد هانى ومحمود متولى ومحمد الشناوى.

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وتحدث فايلر مع لاعبى الأهلى فى محاضراته الأخيرة عن ضرورة التركيز فى لقاء الليلة وعدم التهاون مع فريق الإنتاج الذى يواجه ظروف صعبة، وأكد المدير الفنى للاعبيه على ضرورة التركيز أمام مرمى المنافس والتسجيل المبكر لحصد النقاط الثلاثة مبكراً.

وفى المقابل، يدخل فريق الإنتاج الحربى المباراة وسط ظروف صعبة للغاية، فهى المباراة الأولى التى يخوضها الفريق منذ خمسة أشهر بعد توقف المسابقة المحلية فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، فلقد كان أخر ظهور للإنتاج فى 8 فبراير الماضى، حينما تعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق، بالإضافة لإصابات كورونا التى ضربت صفوف الفريق لاعبين وجهاز فنى وإدارى ودفعت اتحاد الكرة لتأجيل مباراته مع نادى مصر لأجل غير مسمى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.