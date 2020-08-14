شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استقبل لاعبو الأهلي خبر انتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أنباء انتقال رمضان صبحى، لاعب الأهلى المُعار من نادى هدرسفيلد الإنجليزى لبيراميدز، تُمثل مفاجأة للكثيرين فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة والأهلاوى على وجه الخصوص، واستقبل عدد كبير من لاعبى الأهلى خبر انتقال رمضان من اللعب لبيراميدز بصدمة كبيرة.

رمضان صبحى كان يتحدث مع الجميع بشكل مُستمر عن رغبته فى العودة لأوروبا وخوض تجربة جديدة، يستطع من خلالها النجاح لتعويض فشله فى تجربتى ستوك سيتى وهدرسفيلد الإنجليزيين، وظل اللاعب طوال الفترة الماضية يؤكد لجميع لاعبى الأهلى تقريباً أنه ينتظر عرضاً أوروبياً جيداً إذا لم يتفق الأهلى مع هدرسفيلد على شرائه نهائياً، بعد انتهاء الإعارة فى 30 يونيو الماضى، وشعر اللاعبون بصدمة قاسية من طريقة رمضان صبحى فى التفاوض مع بيراميدز، بل والاقتراب من الانتقال إلى صفوفه رغم حديثه المُستمر عن حبه وعشقه للأهلى، فضلاً عن أن القلعة الحمراء قدمت له عرضاً رائعاً من الناحية المالية لكنه ظل "يماطل" الأهلى حتى أنهى الاتفاق مع بيراميدز على جميع التفاصيل.

على صعيد متصل، قال مصدر مقرب من رمضان صبحى إن الأخير سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم، بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول، ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى، و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث.

وأوضح المصدر أن رمضان صبحى سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادى الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزى الذى كان قد اتفق مع الأهلى على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلى ويطلب الانتقال لبيراميدز.