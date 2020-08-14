شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد رداً على زاهى حواس: الفراعنة أهلاوية بس اللاعيبة بتحب الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، على زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار السابق، بعد تصريحه الساخر حول أن الفراعنة كانوا "أهلاوية"، وقال عبد الملك عبر حسابه الشخصي على تويتر، "زاهى حواس قال إن فى بردية لاقوها مكتوب عليها إن الفراعنة أهلاوية.. وأنا بقول بردو ليه اللعيبة بتحب تروح الأهرامات".



احمد عيد

وداعب الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة لشئون الآثار الأسبق الحضور خلال حفل افتتاح ستاد الأهلى الجديد، قائلاً، "قبل فترة قولت انه تم اكتشاف بردية مكتوب فيها الفراعنة أهلاوية، ومنذ حوالى شهر تقريباً وجدت بردية تانية مكتوب فيها الأهلى نادى القرن الإفريقى، وعشان الزملكاوية ميزعلوش فبقول إن هما اللى بنوا الهرم الأكبر عشان نبقى متساويين ومحدش يزعل".

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فى سياق متصل، يختتم الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته ظهر اليوم، الجمعة، على ملعب النادى، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة، المقرر إقامتها غداً، السبت، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ويدخل الزمالك مباراة مصر للمقاصة ولديه 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران الذي أقيم بالأمس، تولي أمير عبدالعزيز المدرب العام مجموعة ، وأحمد عبدالروؤف المدرب مجموعة أخرى وقامت المجموعتان بتنفيذ بعض الأمور الفنية المعينة، وذلك بإشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، والذي قام بتوجيه اللاعبين لبعض التعليمات الخاصة، عقب ذلك خاض اللاعبين تقسيمة قوية بجزء من الملعب ، تم خلالها تنفيذ بعض الأمور الخططية