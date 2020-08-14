رياضة | موعد مباراة الهلال المقبلة ضد العدالة في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال المقبلة ضد العدالة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الهلال ضيفاً ثقيلاً على نظيره العدالة، مساء يوم السبت الموافق 15 أغسطس الجاري، على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال ضد العدالة في الدوري السعودي:-

ستنطلق للمباراة في تمام الساعة السادسة إلا خمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا خمسة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر إلا خمسة دقائق بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة إلا خمسة دقائق مساءً بتوقيت جرينتش.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد العدالة في الدوري السعودي:-

وتُنقل المباراة حصريا عبر قناة ksa sport، التابعة لشبكة السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

كان الهلال قد حقق فوزا صعبا على فريق الفتح بهدفين مقابل هدف، أحرزهم المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، منها هدفان للهلال، وهدف عكسي، ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين، فيما فاز العدالة على نظيره الحزم بهدفين لهدف، في مباراته الأخيرة بالبطولة.

ويعتلي الهلال بصدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 57 نقطة، جمعهم من 24 مباراة، حقق الفوز في 17 مواجهة، وتعادل في 6 لقاءات، فيما تلقى هزيمة في مباراة واحدة، ويفصله 9 نقاط عن غريمه التقليدي النصر صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد العدالة في المركز السادس عشر والأخير برصيد 20 نقطة.