رياضة | فايلر يصر على عودة نجمي الأهلي المعارين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يصر على عودة نجمي الأهلي المعارين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعودة ثنائي الفريق المعار مع بداية الموسم الجديد.

ورفض فايلر، التخلي عن خدمات محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم والمعار إلى صفوف نادي إنبي، وأكرم توفيق المعار إلى الجونة، حتى نهاية الموسم الجاري، أو تجديد إعارتهم.

وأبدى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، رفضه التام فكرة بقاء الثنائي في فترة الإعارة مجددًا وضرورة عودتهم إلى ملعب التتش بالجزيرة.

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وكان شريف، تلقى عرضًا خلال الساعات الماضية من جانب الاتفاق السعودي، للرحيل إلى صفوفه، بعدما ظهر بمستوى مميز مع الفريق البترولي، منذ بداية الموسم الحالي.

بينما طلب الجونة، استمرار أكرم توفيق بين صفوفه لمدة موسم آخر، نظرًا لكونه واحد من لاعبي الفريق الأساسيين بالموسم الجاري.

وجاء رفض فايلر رحيل الثنائي، لرغبته في تدعيم خط هجومه وخط الوسط بالموسم الجديد، بعدما أثبتوا جدارتهم وأحقيتهم في العودة إلى المارد الأحمر بالموسم المقبل.