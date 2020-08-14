شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. الأحمر يخوض ثاني معاركه للحفاظ على لقب الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الاهلي مساء اليوم ،الجمعة، إحدى المحطات الصعبة في بطولة الدوري الممتاز عندما يلتقي مع الإنتاج الحربي في الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخ النادي مُستغلاً تعثّر الزمالك في الجولة الماضية بالتعادل مع الإتحاد السكندري بهدف لمثله ، ويتربع الأحمر على قمة الدوري بـ52 نقطة .

ويستعيد الاهلي في مباراة الليلة جهود رامي ربيعة الذي غاب عن لقاء إنبي للأيقاف فيما يغيب أيمن أشرف للسبب ذاته ، ويعول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على خبرات لاعبيه وقدراتهم الفنية العالية أمثال على معلول ووليد سليمان وأجاي وعمرو السولية وديانج ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد الشناوي.

وتحدث فايلر مع لاعبي الاهلي في محاضراته الأخيرة عن ضرورة التركيز في لقاء الليلة وعدم التهاون مع فريق الإنتاج الذي يواجه ظروف صعبة وأكد المدير الفني للاعبيه على ضرورة التركيز أمام مرمى المنافس والتسجيل المبكر لحصد النقاط الثلاثة مبكراً.

Advertisements

في المقابل ، يدخل فريق الإنتاج الحربى المباراة وسط ظروف صعبة للغاية ، فهى المباراة الأولى التي يخوضها الفريق منذ خمسة أشهر بعد توقف المسابقة المحلية في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا ، فلقد كان أخر ظهور للإنتاج في 8 فبراير الماضى حينما تعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق ، بالإضافة لإصابات كورونا التي ضربت صفوف الفريق لاعبين وجهاز فنى وإدارى ودفعت إتحاد الكرة لتأجيل مباراته مع نادى مصر لأجل غير مسمى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

ورغم صعوبة مواجهة الأهلى على الإنتاج الذى لم يخض سوى مباراتين وديتين استعداداً لمواجهة المارد الأحمر تعادل مع الطلائع بهدف لكل فريق وتعادل مع نادى مصر سلبياً بعد تأثر فترة الاعداد للدوري بإصابات كورونا التي ضربت الفريق في معسكره المغلق بشرم الشيخ إلا أن مختار مختار المدير الفني للإنتاج رفع شعار التحدى وطالب لاعبيه باللعب بروح حتى الدقيقة الأخيرة لتعويض فارق الإمكانيات البدنية والفنية التي تصب في صالح الاهلى الاجهز فنياً في محاولة للخروج بنتيجة إيجايبة من اللقاء تمثل دفعة معنوية للفريق في مبارياته المقبلة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأنتاج مكون من :"أحمد يحيى ، علاء سلامة، محمود البدرى، محمد بازوكا، أحمد شديد قناوى ،محمود عادل، محمد عادل، موسى دياوارا، إبراهيم عبد الخالق، مامادو نياس ، باسم مرسى".