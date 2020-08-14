شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يجري مسحة طبية غداً قبل مواجهة الانتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفري، للمسجة الطبية للكشف عن كورونا غداً السبت، وذلك قبل 48 ساعة من مباراة مرتقبة لذئاب الجبل في الجولة 20 مع الانتاج الحربي، والتي تقام يوم الأثنين المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكان المقاولون قد تعادل مؤخراً مع سموحة بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الخميس ضمن منافسات الجولة 19.

وقال عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، إنه فريقه كان الأفضل أمام سموحة، فى الشوط الأول وعندما سجل الفريق السكندرى هدف التقدم فى فريقه لم يفقد الثقة فى لاعبيه، قائلاً:"دخلنا مباراة سموحة وسط ضغوط خاصة إنها المباراة الرسمية الأولى لنا بعد خمس شهور والفريقان امتلكا طموح المكسب والتعادل مرضى لنا".

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تابع عماد النحاس، إن التوقف الكروى أعاد مسابقة الدورى وكأنها نسخة جديدة، قائلاً:"المشوار صعب والجميع تساوى وخلال فترة كورونا ونبحث عن جمع أكبر عدد من النقاط للتواجد فى المربع الذهبي وسنقوم باستخدام جميع اللاعبين بسبب ضغط مباريات الدورى خلال الفترة المقبلة".

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 34 نقطة خلف نادي الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 23 هفاً حتى الآن في مسابقة الدوري، فيما استقبلت شباكه 16 آخرين، خلال 19 مباراة خاضها الفريق، حيث فاز المقاولون في 10 مباريات وتعادلوا في 4 أخرى وخسروا 5 لقاءات.