نادي برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن أحد لاعبيه أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، قبيل بدء الاستعدادات للموسم المقبل.

لكن برشلونة أكد في الوقت نفسه أن حالة الإصابة، لن تؤثر على استعدادات الفريق للمواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة، في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح برشلونة أن اللاعب بدأ العزل الذاتي في منزله، ولم تظهر عليه أعراض، كما أنه لم يحتك بأي من اللاعبين المسافرين إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، التي تحتضن البطولة المصغرة لدوري الأبطال.

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وذكر برشلونة في بيان :”بعد الفحوص التي أجريت أمس الثلاثاء لمجموعة من تسعة لاعبين من المفترض أن تبدأ الاستعدادات للموسم الجديد اعتبارا من اليوم، جاءت نتيجة فحص أحدهم إيجابية وأظهرت إصابته بعدوى كوفيد-19 “).

وأضاف النادي :”اللاعب لم يعان من أعراض، ويتمتع بحالة صحية جيدة وقد بدأ العزل الذاتي في منزله.”

ويلعب برشلونة مع بايرن في مواجهة فاصلة بالعاصمة البرتغالية لشبونة، التي تستضيف مباريات الأدوار النهائية في البطولة التي تجرى بدون جمهور، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لمنع تفشي الفيروس الذي أودى بحياة مئات الآلاف من مختلف أنحاء العالم.