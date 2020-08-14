يونس: يكشف عن اسم الرئيس القادم للأهلي.. ويؤكد: استاد النادي "فنكوش".. وعاشور تم ذبحه.. وكنا فين من 6 أشهر للإبقاء على رمضان

أكد الكابتن مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق، أن رمضان صبحي لم يخطئ في الرحيل عن القلعة الحمراء طالما أننا في عصر الاحتراف وكل لاعب من حقه العمل على تأمين مستقبله.

أضاف مصطفى يونس في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي احمد جمال: "ألوم على إدارة الأهلي التأخر في التفاوض لضم رمضان صبحي أين كانوا منذ 6 أشهر أو أكثر".

وقال مصطفى يونس: "بعد رحيل رمضان صبحي أصبح خائن وعميل ومسنن لمجرد أنه فضل اختيار مصلحته الشخصية، نحن في عصر الاحتراف ومن حق أي لاعب تأمين مستقبله". حسبما نشر موقع "سوبر كورة".

Advertisements

وتحدث مصطفى يونس عن حسام عاشور قائلاً: "تم ذبحه بسكين بارد وكيف ذلك وهو لاعب لم يشكو منه أحد طيلت 16 سنة بالكامل داخل النادي الأهلي".

وفجر مصطفى يونس مفاجئة قائلاً: "لم أدعى لاحتفالية استاد النادي الأهلي وهناك ناس مشيت جنب السور كانت حاضرة تلك الاحتفالية".

وتابع: "استاد الأهلي الجديد فنكوش ولما يبقى حاجة نملكها نقول عندنا ملعب، مش معقول ناخد استاد السلام ايجار ونقول عليه ملعبنا كده احنا بنضحك على الناس، سبق وأن قلت للخطيب لو استطعت بناء استاد الأهلي يكفينا ذلك ومن حقك أن نطلق عليه اسمك".

وعن رئيس النادي الأهلي القادم قال: "أنا ابن أصول ووقفت جنب الخطيب في الانتخابات علشان ما ينفعشي أقف ضده لكن أتمنى رئاسة ياسين منصور للنادي الأهلي الانتخابات المقبلة".