شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زعيم الثغر يتسلح بـ6 انتصارات و12 هدفاً قبل مواجهة الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الجونة لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الرابعة عصر اليوم، الجمعة، باستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام فى الظهور الأول للفريق الساحلى منذ 9 مارس الماضى، حينما تعادل مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق، فيما تعادل زعيم الثغر مع الزمالك بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري .

*ترتيب الاتحاد السكندرى والجونة فى الدوري

ويحتل الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 5 وتعادل في مثلها وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الخامس برصيد 28 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 7 وتعادل فى مثلها وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدف وتلقت شباكه 14 هدفاً.

*تاريخ مواجهات الجونة والاتحاد السكندرى

تاريخيا، تعود مواجهات الفريقين إلى موسم 2009/2010، عندما صعد الجونة للمرة الأولى، التقى الفريقان من قبل في 9 مواجهات في مسابقة الدوري، بالإضافة إلى 3 مواجهات أخرى في مسابقة كأس مصر، حسمها زعيم الثغر.

حقق الجونة فوزا وحيدا فى باكورة مواجهات الفريقين بالدوري، بهدفين مقابل هدف، فى 23 سبتمبر 2009، سجل للجونة أحمد عمران، وأبوالعينين شحاتة، في حين سجل شادي محمد عبدالفتاح هدف الاتحاد الوحيد.

حقق الاتحاد 6 انتصارات، الأول فى الدور الثاني بهدفين دون رد، سجلهما مورا، ومحمد جابر في 15 مارس 2010.

كما حقق الفوز الموسم الماضي ذهابا وإيابا لأول مرة، وبنفس النتيجة هدفين مقابل هدف، وفاز زعيم الثغر فى المواجهة الأخيرة بينهما فى الدور الأول لدورى هذا الموسم بهدف دون رد سجله محمود رزق.

فى الدور الأول بالإسكندرية، سجل كريم الديب، ومحمد ناجي جدو الصغير لزعيم الثغر، بينما أحمد علي محمد هدف الضيوف، أدارها الحكم محمود البنا.

في الجونة في الدور الثاني، سجل خالد قمر، وأحمد توفيق للضيوف، ومحمد ناجي جدو الكبير للجونة، أدارها الحكم محمد الصباحي.

وانتهت 4 مواجهات بالتعادل، منها 3 مباريات متتالية، منها 3 تعادلات سلبيا.

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سجل لاعبو الاتحاد السكندري 12 هدفا مقابل 5 فقط للجونة، حافظ زعيم الثغر على نظافة شباكه في 7 مباريات، مقابل ثلاث فقط للجونة.

*صراع بين طلعت يوسف وبيدرو بارنى

ويسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة لتحقيق فوزه الثالث مع الفريق فى مباراته الثامنة، بعدما حقق فوزين وتعادلا فى 3 مباريات، وخسر مباراتين، كما سجل الفريق تحت قيادته 7 أهداف، واستقبلت شباكه 8 أهداف ، ويسعى المدرب البرتغالى لاستغلال العناصر الشابة في صفوف الفريق للتقدم في سباق مراكز المسابقة بعد فترة الاعداد القوية التي خاضوها خلال فترة توقف الدوري.

فيما يسعى طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندرى، لاستغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها زعيم الثغر عقب التعادل مع الزمالك في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة بغية حصد نقاط مباراة الجونة لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى للدوري ومواصلة انتعاشة النتائج هذا الموسم .

*التشكيل المتوقع للاتحاد والجونة

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام الاتحاد مكون من: "إسلام طارق ، جوناثان نجويم ، لؤي وائل ، محمود الجزار، باسم علي ، أكرم توفيق ، سيرج أكا، آلان تشيامابادي، عمرو بركات ، أحمد ريان، إسلام محارب".

فيما يبدو التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الجونة مكون من :"عماد السيد – اسلام جمال – مروان النجار - محمود رزق – السيد سالم– أحمد نبيل مانجا – أحمد حمص – خالد الغندور _مروان عطية – خالد قمر – محمد الصباحي".