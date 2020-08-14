فيديو .. حسام عاشور ورمضان صبحى.. نهاية أسطورة ابن النادى فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة كبرى لجماهير الأهلى بعد إعلان رمضان صبحى رحيله من صفوف الفريق، وإبداء رغبته إلى الانضمام لصفوف بيراميدز، بعد المقابل المادى الكبير للصفقة، الذى وصل إلى 90 مليون جنيه، ليحسم حالة الجدل التى صاحبت اسمه فى الأيام الأخيرة بعد محاولات الأهلى ضمه نهائيًا، من صفوف هدرسفيليد الإنجليزى، الذى أعاره للأهلى لمدة موسم واحد انتهت قبل استئناف الموسم الذى توقف بسبب جائحة كورونا وجاء حزن جماهير الأهلى، بسبب اعتبارهم رمضان ابن النادى كما كانوا يهتفون باسمه فى المدرجات. وفى الفيديو التالى نستعرض تفاصيل القصة ..

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