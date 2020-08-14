شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حمدى فتحى العائد بقوة لوسط الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد حمدي فتحي لاعب الأهلي للمشاركة مع فريقه مرة أخرى ، بعد غياب استمر قرابة 10 أشهر للإصابة ، منذ نوفمبر الماضى ، بعد تعرض لقطع في غضروف الركبة ، و بعد تعافيه من الإصابة واستعداده للظهور مرة أخرى مع الفريق ، و المشاركة في التدريبات الجماعية للأهلى استعدادًا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، أصيب اللاعب بفيروس كورونا ليغيب مرة أخرى ، ولكن جاءت مباراة إنبى لتسجل الظهور الأول مع الفريق بعد تعافيه من إصابة غضروف الركبة وذلك أمام إنبي في مواجهة اليوم بالدوري.

وحل حمدي فتحي خلال مواجهة إنبي المقامة الآن، بديلًا لزميله أليو ديانج في الدقيقة 59، بأول مشاركة رسمية بعد غياب طويل للإصابة.

حمدي فتحي رغم صغر سنه استطاع أن يفرض نفسه على سط ملعب الفريق الأحمر ويثبت جدارته لجماهير الأهلي في وقت قصير، في ظل تمتعه بالمهارات الفنية وقدراته الدفاعية والهجومية المتطورة، وحصد صاحب الـ 26 عامًا بطولتي الدوري وكأس السوبر مع الفريق الأحمر منذ الانضمام إلى الأهلي قادماً من إنبي في موسم الانتقالات الشتوية 2019.

حمدي فتحي كان قريب من اللعب لسموحة وقت أن كان لاعبًا بدمنهور.. لكن المدير الفني رفض التعاقد معه وقتها" ، و التحق بإنبي وتألق مع الفريق البترولي ليلفت نظر الأهلي إلى موهبته ويبدأ مشوار التألق في القلعة الحمراء بعدما أصبح أحد الأعمدة الرئيسية في وسط ملعب الفريق.



مع عمر كمال



اللاعب مع زوجته

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بالملابس الرسمية



بملابس الاحرام



حمدى فتحى فى التدريبات



حمدى فتحى فى المانيا



حمدى فتحى وزوجته



لاعب الاهلى مع النص الحلو