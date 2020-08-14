فيديو.. التاريخ يبتسم للدراويش قبل مواجهة المصرى فى برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق المصرى البورسعيدى، فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، اختباراً صعباً حينما يستضيف الإسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام العائد بعد طول غياب منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، وحامت الشبهات حول مباراة اليوم بعدما طلب النادى المصرى تأجيلها على غرار مباراته مع حرس الحدود المؤجلة من الجولة 18 للمسابقة والتى كان مقرراً لها الاثنين الماضى وتأجلت للمرة الثانية.

وأجرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم مسحات للكشف عن فيروس كورونا وذلك لـ 50 فردا ينتمون للنادي المصري، وأظهرت النتائج وجود عدد من الحالات الإيجابية تقل عن 10 حالات بين صفوف الفريق الأول البالغ قوامه 30 لاعبا مقيدين رسميا باتحاد كرة القدم ، فيما كانت بقية الحالات التي ثبتت إيجابيتها بين اللاعبين الناشئين غير المقيدين في صفوف الفريق الأول وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة.

وعلى ضوء ذلك قرر الاتحاد اقامة مباراة المصري والإسماعيلي في موعدها المحدد لها اليوم الجمعة ضمن الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز.

*آخر ظهور للفريقين فى الدوري خسر المصرى البورسعيدى مباراته المؤجلة من الجولة 14 للدوري أمام الزمالك بهدف دون رد فى أول ظهور له مع عودة المسابقة، فيما كان آخر ظهور للإسماعيلى فى 9 مارس الماضى حينما تعادل مع الجونة بهدف لكل فريق قبل توقف المسابقة. *تاريخ مواجهات المصرى والإسماعيلى *تاريخ مواجهات المصرى والإسماعيلى تاريخياً، مواجهة اليوم هى الـ 119، والتقى الفريقان لأول مرة فى الأسبوع السابع، الجمعة الخامس من ديسمبر 1948 فى بورسعيد فاز المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل للمصري السيد الضيظوى هدفين وعادل سالم، بينما نال على عمر لقب أول لاعبي الإسماعيلي تسجيلا في شباك المصري في الدوري. وفى الدور الثاني بالإسماعيلية تمكن الدراويش من رد اعتبارهم بهدف دون رد سجله ابن بورسعيد "عوض عبدالرحمن". أول تعادل كان في المواجهة الرابعة ببورسعيد 21 مايو 1950، وانتهت سلبيا. وخلال (118) مواجهة السابقة تفوق الدراويش بشكل ملحوظ بتحقيق (53) فوزا منها 6 متتالي مقابل 23 فوزا فقط للمصري منها فوزين فقط متتالي. Advertisements في حين انتهت 42 مواجهة بالتعادل منها 19 تعادل سلبى، 3 تعادلات متتالية. سجل الإسماعيلي (156) هدفا خلال 85 مباراة، حيث حافظ المصري على نظافة شباكه 33 مرة. عماد سليمان المدير الفني السابق للدراويش، هو الهداف التاريخي لديربي القنال برصيد 10 أهداف منها هاتريك موسم 86/1987، يليه شحته برصيد 9 أهداف سجل منها هاتريك موسم 64/1965. بينما سجل المصري (101) هدفا في 67 مباراة، فشل المصري في هز شباك الإسماعيلي في 51 مباراة. يتصدر السيد الضيظوى قائمة هدافي المصري برصيد 9 اهداف، يليه مسعد نور 7 أهداف. التعادل السلبى هي أكثر النتائج تكرارا (19) مرة، بينما الأكثر هي نتيجة (2/0) لأحد الفريقين وتحققت 21 مرة. فى الدور الاول لدوري هذا الموسم فاز المصرى على الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف ، سجل ثلاثية المصرى سعيدو سانبورى هدفين وأحمد ياسر هدف من ركلة جزاء فيما سجل محمد الشامى هدف الدراويش الوحيد. *ترتيب المصرى والإسماعيلى فى جدول الدوري *ترتيب المصرى والإسماعيلى فى جدول الدوري يحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل فى مثلها وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه مثلها، ولا يزال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 4 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً. *غموض المصرى وغيابات الإسماعيلى *غموض المصرى وغيابات الإسماعيلى

ولم يحسم المصرى البورسعيدى مديره الفنى فى تلك المباراة فى ظل إصابة مدربه طارق العشرى بفيروس كورونا وخضوعه لعزل منزلى، فيما يسعى الفرنسى ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلى لاستغلال ظروف منافسه لخطف النقاط الثلاث لتعديل وضع الدراويش بجدول الدوري ، ويغيب عن الاسماعيلى في مواجهة اليوم باهر المحمدى ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد صادق للإصابة وشيلونجو لعدم الجاهزية الفنية والتونسى فخر الدين بن يوسف والعراقى همام طارق والاوغندى باتريك كادو لعدم عودتهم للقاهرة من بلادهم حتى الان منذ تجميد النشاط الكروى في مارس الماضى.

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