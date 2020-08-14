شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يجرى مسحة كورونا غداً استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، للمسجة الطبية للكشف عن كورونا غداً، السبت، قبل 48 ساعة من مباراة الذئاب فى الجولة 20 مع الإنتاج الحربي، والتى تقام الاثنين المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكان المقاولون قد تعادل مؤخراً مع سموحة بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس الخميس ضمن منافسات الجولة 19.

من جهته، أكد عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، أن فريقه كان الأفضل أمام سموحة فى الشوط الأول، وعندما سجل الفريق السكندرى هدف التقدم فى فريقه لم يفقد الثقة فى لاعبيه، قائلاً، "دخلنا مباراة سموحة وسط ضغوط خاصة أنها المباراة الرسمية الأولى لنا بعد خمسة أشهر والفريقان امتلكا طموح المكسب والتعادل مرضى لنا".

وأضاف عماد النحاس أن التوقف الكروى أعاد مسابقة الدورى وكأنها نسخة جديدة، قائلاً، "المشوار صعب والجميع تساوى وخلال فترة كورونا ونبحث عن جمع أكبر عدد من النقاط للتواجد فى المربع الذهبى وسنقوم باستخدام جميع اللاعبين بسبب ضغط مباريات الدورى خلال الفترة المقبلة".

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 34 نقطة خلف نادى الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 35 نقطة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 23 هفاً حتى الآن فى مسابقة الدوري، فيما استقبلت شباكه 16 آخرين، خلال 19 مباراة خاضها الفريق، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات وتعادلوا فى 4 أخرى وخسروا 5 لقاءات.