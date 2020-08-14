شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات اتحاد الكرة في طريقها للإلغاء بسبب دورى القسم الثالث والرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسود حالة من الغموض الشديد حول مصير انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وإمكانية إقامتها من عدمه بعد التمديد للجنة الخماسية لمدة 4 شهور تنتهى في 30 نوفمبر المقبل، في الوقت الذى تتمسك فيه اللجنة الأولمبية بإقامة الجمعية العمومية غير العادية لتعديل اللائحة بعد انتهاء الموسم الكروى حتى يتم تصنيف الأندية وتحديد من له حق حضور الجمعية والتصويت على اللائحة الجديدة.

وقال محمود الشامى عضو اتحاد الكرة السابق والمرشح المحتمل لمنصب النائب في الانتخابات المقبلة، أن إقامة الانتخابات المقبلة بات صعبا للغاية، لاسيما وأن اتحاد الكرة حدد يوم 30 أكتوبر لإستئناف دورى الدرجة الثالثة والرابعة ويحتاج كل منهم لشهر حتى ينتهى، وبالتالي لن تتم الدعوة لعمومية اتحاد الكرة لتعديل اللائحة الا بعد نوفمبر المقبل وهو ما يعنى عدم إقامة الانتخابات لأن أخر موعد للدعوة للانتخابات يوم 30 أكتوبر المقبل.

أضاف الشامى أن اللجنة الخماسية من المفترض انتهاء عملها يوم 30 نوفمبر المقبل، ووفقا للوضع الحالي سينتهى دورى القسم الثالث والرابع في هذا الموعد متسائلا :"كيف ستدعو اللجنة لعمومية تعديل اللائحة والانتخابات؟".

فى شأن مختلف، قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، تكريم أساطير الكرة المصرية المتواجدين في نادي المائة هدف وهم حسن الشاذلي وحسام حسن ومصطفي رياض وسيد الضظوي ومحمود الخطيب و أحمد الكاس وجمال عبد الحميد ومحمد أبو تريكة، خلال الاحتفالية الكبري التي ستقام العام القادم بمناسبة مرور 100 عام علي تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدمً .

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واكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الجبلاية لن تقتصر علي تكريم الأساطير علي عبد الله السعيد لاعب بيراميدز فقط ولكن سيتم تكريم باقي الأساطير في حفل كبير وتم الاتفاق علي تجهيز 10 كؤوس لتقديمها لباقي الأساطير في نادي الماءة هدف ، وسيقام التكريم في احتفالية مرور ماءة عام علي تأسيس اتحاد الكرة كما سيتم دعوة اسر هؤلاء اللاعبين بعد وفاة بعضهم مثل حسن الشاذلي وسيد الضظوي .

احتفل عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، بتكريمه من اتحاد الكرة على هامش مباراة بيراميدز وطنطا في الجولة 19 من الدوري، بعد دخوله نادي المائة ببلوغ عدد أهدافه 104 أهداف، بتسجيله الهاتريك في مباراة اليوم ليصل إلى 107 أهداف ليتساوى مع أحمد الكأس نجم منتخب مصر السابق ومتفوقًا على محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق، وبلغ السعيد هدفه المائة في الدوري فى 25 ديسمبر الماضي حين سجل هدف فوز بيراميدز على وادى دجلة، وكتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي مؤخرًا أنه سيعلن لاحقا عن كيفية تكريم نجوم كرة القدم، الذين سبقوا السعيد لهذا الرقم، بشكل يليق بـ"إنجازهم الكبير".

والسعيد البالغ عمره 35 عامًا، هو سابع لاعب أكثر من سجل أهدافًا في تاريخ الدوري، بعد حسن الشاذلي (173 هدفًا) وحسام حسن (168) والسيد الضظوي (127) ومصطفى رياض (122) ومحمود الخطيب (109) وأحمد الكاس (107) ومحمد أبو تريكة (106)، والتاسع في قائمة من سجلوا 100 هدف أو أكثر في الدوري هو جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق الذي أحرز 101.