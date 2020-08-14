شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. عبد الوهاب يسجل أول اهدافه الدولية مع الفراعنة أمام السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الراحل محمد عبد الوهاب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق في تسجيل هدفاً رائعاً للمنتخب الوطنى فى شباك منتخب السودان بتصفيات كأس العالم 2006، ليسجل أول هدف رسمي له مع المنتخب في أول مباراة دولية له مع الفراعنة .

محمد عبد الوهاب الذى ولد فى سنورس بالفيوم فى الأول من أكتوبر 1983، وقبل أن يتم عامه الثامن عشر كان يلعب للفريق الأول بنادى الألمونيوم فى نجع حمادى.

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موهبته أجبرت مدرب منتخب الشباب حسن شحاتة على ضمه لصفوف الفريق الذى توج بلقب كأس الأمم الأفريقية للشباب فى بوركينا فاسو 2003، ثم بلغ دور الـ16 فى كأس العالم للشباب بالإمارات فى العام ذاته.

لم يعد عبد الوهاب من الإمارات بعد أن التقطته أعين نادى الظفرة، الذى وجد فيه مشروعا جيدا للمستقبل، لكنه لم يرتد قميص الظفرة أبدا، بعد أن خرج معارا إلى إنبى.

ومن بوابة النادى الأهلى دخل عبد الوهاب منتخب مصر مع الإيطالى ماركو تارديللى ليخوض مباراته الدولية الأولى، بل ويسجل فيها هدفه الأول (والأخير) لمصر فى مرمى السودان بتصفيات مونديال 2006.