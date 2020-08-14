رياضة | خوفا من رحيله مجانا.. الزمالك يفكر في رحيل نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 09:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر خوفا من رحيله مجانا.. الزمالك يفكر في رحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، الموافقه على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبدأ الفارس الأبيض، في التفكير برحيل التونسى فرجانى ساسى فى نهاية الموسم الحالى، حال وصول عرض مناسب للحصول على خدماته.

ويأتي تفكير النادي في تلك الخطوة، خصوصًا أن عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وهناك بالفعل أصوات تطالب بإمكانية رحيله لتحقيق مكسب مادى.

كما يحصل اللاعب على قيمة عقد ضخمة ومن الصعب توفيرها فى الفترة المقبلة، حيث يحصل على ما يقرب من 33 مليون جنيه فى الموسم الواحد.