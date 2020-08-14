رياضة | حمادة أنور: نفضل خوض نهائي إفريقيا في احدى دول شمال افريقيا حال خروج الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 09:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر حمادة أنور: نفضل خوض نهائي إفريقيا في احدى دول شمال افريقيا حال خروج الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفضيله خوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في حال صعود الفارس الأبيض، وخروج النادي الأهلي.

وقال أنور خلال ظهوره علي برنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: " أن نلعب مباراة النهائي علي ملاعب شمال إفريقيا، أفضلا بلا شك من خوض المباراة النهائية بأحد ملاعب غرب أو جنوب إفريقيا".

وشدد عضو مجلس الزمالك علي أمنياته في وصول ناديه والنادي الأهلي إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأن يكون اللقاء النهائي علي استاد القاهرة".