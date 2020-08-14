رياضة | شركة بطاطس تهدد بمقاضاة رمضان صبحي حال عدم رده 4 ملايين جنيه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 09:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر شركة بطاطس تهدد بمقاضاة رمضان صبحي حال عدم رده 4 ملايين جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن إحدي الشركات الراعية للنادي الأهلي هددت رمضان صبحي لاعب الفريق السابق، بمقاضاته في حالة عدم رده 4 ملايين جنيه كان قد حصل عليها لتصوير إحدي الاعلانات للشركة التي تعمل في مجال البطاطس.

وقال ياسين في برنامجه نمبر وان لي قناة النهار: "صبحي كان بطل اعلان الشركة مع ثنائي الاهلي محمد الشناوي وعلي معلول وصوروا اعلان للشركة مساء الثلاثاء الماضي في ستاد القاهرة لكن بعد رحيله عن الاهلي أًصبح مطالب برد المبلغ".

ورفض صبحي الاستمرار مع النادي الأهلي بعد انتهاء اعارته من النادي الأنجليزي، مفضلًا الانتقال لنادي بيراميدز أو الاحتراف الخارجي في الفترة المقبلة.