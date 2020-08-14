رياضة | ضياء السيد: لابد من تدخل "عدلي القيعي" في ملف التعاقدات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 09:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضياء السيد: لابد من تدخل "عدلي القيعي" في ملف التعاقدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق ونجم الأهلي إنه لابد من تدخل عدلي القيعي في ملف التعاقدات بالأهلي الفترة القادمة نظراً لخبرته الكبيرة في هذا المجال .

وأشار ضياء في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق ، أن الأندية الكبيرة لا تتعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة الإ في أضيق الحدود ، مضيفاً إلى أن رحيل رمضان سيكون له تأثير قوي على الأهلي خاصة في بطولة أفريقيا .

وتابع ، أخشى على الأهلي والزمالك في بطولة أفريقيا الأيام القادمة ، ورحيل عبدالله كان له تأثير كبير على القلعة الحمراء وبالمثل غياب رمضان سيترك فراغ كبير وتأثير قوي.