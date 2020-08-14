رياضة | صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 09:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي يعلم رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا وأنه لا يمانع ذلك بشرط عقد صفقة تبادلية تحقق له أهدافه.

وأفاد موقع توتو ميركاتو الإيطالي بأن يوفنتوس حدد نجمين من ريال مدريد للتعاقد مع أحدهما ضمن صفقة انتقال ديبالا المحتملة إلى سانتياجو برنابيو.

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وأكد الموقع الإيطالي أن إيسكو ألاركون نجم خط الوسط جاء على رأس المطلوبين لتدعيم صفوف البيانكونيري بناء على توصية من أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للسيدة العجوز.

وأوضح الموقع الإيطالي أن الاسم الثاني المقترح هو ماركو أسينسيو نجم الميرنجي الذي يعتبر حلًا مثاليًا لخطة بيرلو التي تعتمد على الرسم التكتيكي 4-3-3 والتي ينوي الاعتماد عليها.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن أسينسيو كان قد غاب عن مباريات ريال مدريد منذ بداية الموسم قبل أن يعود مع عودة النشاط الرياضي في يونيو الماضي ويسجل هدفين في الدوري الإسباني.