شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حليم: استكمال الدوري أمر في غاية الصعوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد حليم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، إن الأوضاع تزداد صعوبة بسبب ارتفاع حالات كورونا بين لاعبي الدوري المصري.

وأكد محمد حليم في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «استكمال الدوري في تلك الأوضاع أمر في غاية الصعوبة ولكن نتمنى استمراره في حال استقرار الأوضاع».

وتابع: «هناك لاعب في المصري قد أصيب بكورونا وشقيقه يلعب معنا في الفريق بحرس الحدود وذلك قد يؤثر على لاعبنا نفسيا».