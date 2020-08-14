شكرا لقرائتكم خبر عن لم ينتصر سوى على مانويل جوزيه.. تاريخ مواجهات مختار مختار أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي بنظيره الانتاج الحربي، في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة بمنافسات الجولة 19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مواجهة من خارج الخطوط تجمع فايلر السويسري الجنسية، المدير الفني للأهلي، بنظيره في الانتاج، الوطني مختار مختار، أحد أبناء النادي الأحمر خلال مشواره بالملاعب.

التقرير التالي نرصد من خلاله تاريخ مواجهات مختار مختار أمام أجانب الأهلي قبل مواجهة الليلة.

مختار خاض 16 مباراة أمام الأهلي بقيادة أجنبية خلال رحلته التدريبة ، بواقع 10 مواجهات أمام البرتغالي مانويل جوزيه، و2 أمام الهولندي جو بونفرير، وواحدة أمام كل من الهولندي مارتن يول، والفرنسي باتريس كارتيرون، والأورجوياني مارتن لاسارتي، والسويسري فايلر.

ومن بين 16 مباراة لمختار أمام أجانب الأهلي لم يتمكن سوى من تحقيق انتصاراً وحيداً جاء على حساب البرتغالي مانويل جوزيه بالاطاحة بالفريق الأحمر من ربع نهائي كأس مصر موسم 2011، والفوز عليه بهدف دون رد خلال قيادته لإنبي، وهو للعلم الفوز الوحيد لمختار خلال تاريخ مواجهاته بشكل عام أمام الأهلي.

بينما تلقى مختار 10 هزائم في مواجهة المدربين الأجانب للأهلي، منهم 7 أمام جوزيه، و1 أمام كل من بونفرير، ولاسارتي وفايلر.

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في حين خيم التعادل على 5 مواجهات لمختار أمام القيادة الفنية الأجنبية لأبناء التتش، منها 2 أمام جوزيه، وواحدة في مواجهة كل من كارتيرون وبونفرير ومارتن يول.