«الأهلى فوق الجميع».. ماذا قال فايلر والحاوى وأحمد فتحى على رحيل رمضان صبحي؟.. أحمد شوبير يكشف!

كشف الإعلامى أحمد شوبير، رد فعل السويسرى رينيه فايلر مدرب الأهلى ووليد سليمان وأحمد فتحى على رحيل رمضان صبحى لاعب هيدرسيفلد الإنجليزى، عن الأهلى ورفضه عرض الأحمر.

وقال أحمد شوقى خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المذاع على قناة أون تايم سبورت: أن رينيه فايلر تحدث قبل مران الفريق اليوم وقال أن الفريق لا يقف على أحد وأتعامل مع اللاعبين الموجودين أمامى ورمضان لاعب كبير ولكن ليس معنا الآن ويجب أن نواصل السعي لحسم الدورى وبطولة أفريقيا".

وأضاف شوبير: أن وليد سليمان ومحمد الشناوى كباتن الفريق قالوا أن الأهلى لا يقف على أحد وأننا سنواصل التدريبات وتحقيق البطولات وأن الفريق يضم كوكبة كبيرة من اللاعبين ولن نتأثر برحيل رمضان صبحى صاحب الإمكانيات الكبيرة ولكن الأهلى بمن حضر، فيما قال أحمد فتحى إن الجميع يرحل ويبقى النادى الأهلى، فالأهلى فوق الجميع". حسبما نشر موقع "سوبر كورة".

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وعن قصة رمضان، قال أحمد شوبير: رمضان صبحى قال الأهلى فاوضنى وقعدت مع الخطيب والراجل رحب بيا ولكن كان طلبى أن أكمل رحلة الاحتراف، وكنت فرحان أن أكمل الإعارة لاستكمال الدورى وبطولة أفريقيا، واتفقت مع الاهلى على استكمال احترافى، ولكن العروض التي جاءت لرمضان ضعيفة وفرق صغيرة من خلال نادر شوقى وكيلى، ولكن لم يصله أي عرض خاصة بعد تألقه في المنتخب الأولمبى".

وتابع أحمد شوبير: "في الأسبوع الأخير، طلب نادر شوقى قاعدة مع رمضان صبحى يوم الوقفة، فقاله العرض الوحيد اللى أمامى هو عرض الأهلى وبدأوا في المفاوضات مع الأهلى، وطلب رمضان أن يكون التعامل مع أمير توفيق وليس من خلال نادر شوقى، فأمير قاله إحنا خلاص خلصنا مع هيدرسيفيلد يبقى ورقة الموافقة منك علشان تتم الصفقة".

وأضاف أحمد شوبير:"رمضان فتح خط مفاوضات مع وكلاء آخرين بعيدا عن نادر شوقى وأهمهم على صقر زميل له والذى أكد أنه سيأتى له بعرض من آسيا، وبالفعل جاب عرض آسيوى، وظهر مع أحد البرامج وقال وجهة رمضان ستكون آسيا، وهنا قال رمضان بيراميدز بدأ يخشوا في آسيا، فطلبوا من على صقر فتح خط مفاوضات مع رمضان، فرمضان بلغ أمير توفيق بعرض بيراميدز، فقاله أمير توفيق يا رمضان إحنا مخلصين، فرمضان زعل لأن الكلام إلى كان بين رمضان وأمير بقى يشوفه في الإعلام".

واستطرد أحمد شوبير: "رمضان قال لأمير توفيق أنا راضى بأى مبلغ يتحطلى في العقد، فظهر نادر شوقى تانى ورمضان عاتبه وقاله ليه مجبتش عرض، فرد نادر شوقى وقاله أنت رايح بيراميدز قاله ليه لا، فظهر نادر بعرض تركيا ولكن كان أقل من عرض الأهلى وبيراميدز، فحسيت أن نادر كل همه أنى أمضى للأهلى، وحسيت أن الأهلى ونادر مش عاملين لى اعتبار كأنى خلاص وقعت ليهم، وقالولى أنهم خلصوا هيدرسيفيلد، وانا مقدر أن الأهلى جابنى إعارتين خدمنى وأنا خدمت الأهلى، وأكثر حاجة ضيقتنى أنهم قالوا للخطيب أنى أنا طلبت مهلة وحسيت أن الموضوع اقترب من موضوع أحمد فتحى، فالوقت ده بيراميدز قدم عروضا كبيرة جدا وأنا مسئول وعندى مسئوليات كبيرة، وعرض بيراميدز ما يترفضش، وألمح أن فيه ناس بطلت غصب عنها في الأهلى زى حسام غالى، فقلتله يعنى الموضوع تأمين مستقبل قالى آه تأمين مستقبل وده اللى حصل وحزين على موقف جماهير الأهلى، فقلت له يا رمضان أنت مخلص مع بيراميدز ولا لسه الباب مفتوح قالى الموضوع منتهى".