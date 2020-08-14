تركي آل الشيخ يعلق على رحيل رمضان صبحي لبيراميدز

علق تركي آل الشيخ وزير الترفية السعودي، ومالك نادي ألميريا الاسباني، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، على الاتهامات التي وجهت له بشأن مساعدة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار من قبل هيدرسفيلد، في الانتقال إلى بيراميدز.

وكان الأهلي أعلن مساء الأربعاء الماضي، رفض رمضان صبحي التجديد للأهلي، وإعلان رغبته في الانتقال إلى بيراميدز، خلال الفترة المقبلة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الحمدالله النهارده بس 50 موقع و20 برنامج بس الي بيقولو انا السبب، كويس فيه تقدم، امبارح كانت اكتر، اه منك ياتركي، انتا سبب الكرونا، شرير”. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

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ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الانتاج الحربي، مساء اليوم الجمعة، بالمباراة الاول التي ستقام بينهما على ستاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي كشف خلال بيان رسمي له، أمس الأربعاء، عن فشل المفاوضات الخاصة بضم اللاعب الشاب نهائيًّا، وأشار في البيان إلى أن الأخير أبلغهم باقترابه من نادي بيراميدز.

وتعرض رمضان صبحي لانتقادات حادة من جانب جماهير الأهلي عقب بيان النادي الأحمر، حيث عبروا عن استيائهم الشديد بسبب قرار اللاعب بالانتقال إلى بيراميدز، خاصة أنه يعتبر أحد أبناء القلعة الحمراء.