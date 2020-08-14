شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تطلب تخصيص مقر للروابط فى مبنى اتحاد الكرة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الأندية بتخصيص مقرات لروابط الأندية المحترفة التي سيتم تشكيلها في الموسم الجديد في المبنى الجديد الذى يتم حاليا إنشاؤه بمدينة 6 أكتوبر، حتى تعقد هذه الروابط اجتماعات مستمرة ويكون لها صلاحيات واضحة في إدارة المسابقات في الموسم الجديد بجانب تشكيل لجنة المسابقات وتوزيع الحقوق على الأندية.

على صعيد مختلف، كشفت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة الشاطئية ان اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني يدرس التقدم للاتحاد الافريقي بطلب استضافة مصر لبطولة إفريقيا للكرة الشاطئية المقرر إقامتها في 2021 بعد اعتذار اوغندا.

وحرصت سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة الشاطئية علي التواجد في تدريبات المنتخب بنادي الاعلاميين للشد من ازر اللاعبين والوقوف علي مستواهم عن قرب مؤكده علي دعمها لهم وأنها علي ثقة كبيرة فيهم مشدده علي ضرورة الالتزام والتركيز من أجل الصعود لكأس العالم.. وكان منتخبنا الوطني قد خضع لمسحات طبية قبل بداية المعسكر للاعبين والجهاز الفني بقيادة مصطفي لطفي للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

فيما قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، تكريم أساطير الكرة المصرية المتواجدين في نادي المائة هدف وهم حسن الشاذلي وحسام حسن ومصطفي رياض وسيد الضظوي ومحمود الخطيب و أحمد الكاس وجمال عبد الحميد ومحمد أبو تريكة، خلال الاحتفالية الكبري التي ستقام العام القادم بمناسبة مرور 100 عام علي تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدمً .

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واكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الجبلاية لن تقتصر علي تكريم الأساطير علي عبد الله السعيد لاعب بيراميدز فقط ولكن سيتم تكريم باقي الأساطير في حفل كبير وتم الاتفاق علي تجهيز 10 كؤوس لتقديمها لباقي الأساطير في نادي الماءة هدف ، وسيقام التكريم في احتفالية مرور ماءة عام علي تأسيس اتحاد الكرة كما سيتم دعوة اسر هؤلاء اللاعبين بعد وفاة بعضهم مثل حسن الشاذلي وسيد الضظوي .

احتفل عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، بتكريمه من اتحاد الكرة على هامش مباراة بيراميدز وطنطا في الجولة 19 من الدوري، بعد دخوله نادي المائة ببلوغ عدد أهدافه 104 أهداف، بتسجيله الهاتريك في مباراة اليوم ليصل إلى 107 أهداف ليتساوى مع أحمد الكأس نجم منتخب مصر السابق ومتفوقًا على محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق، وبلغ السعيد هدفه المائة في الدوري فى 25 ديسمبر الماضي حين سجل هدف فوز بيراميدز على وادى دجلة، وكتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي مؤخرًا أنه سيعلن لاحقا عن كيفية تكريم نجوم كرة القدم، الذين سبقوا السعيد لهذا الرقم، بشكل يليق بـ"إنجازهم الكبير".

والسعيد البالغ عمره 35 عامًا، هو سابع لاعب أكثر من سجل أهدافًا في تاريخ الدوري، بعد حسن الشاذلي (173 هدفًا) وحسام حسن (168) والسيد الضظوي (127) ومصطفى رياض (122) ومحمود الخطيب (109) وأحمد الكاس (107) ومحمد أبو تريكة (106)، والتاسع في قائمة من سجلوا 100 هدف أو أكثر في الدوري هو جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق الذي أحرز 101.