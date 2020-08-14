رياضة | التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ في مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ في مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق بايرن ميونخ مع نظيره برشلونة الإسباني مساء غد الجمعة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في لشبونة، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستقر هانسي فليك مدرب بايرن ميونخ على التشكيل الذي سيدخل مباراته أمام برشلونة، حيث سيخوض المباراة بالقوة الضاربة، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي:-

حراسة المرمى: مانويل نوير.

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خط الدفاع: كيميتش - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - ديفيز.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا - جورتزيكا - جنابري - بريسيتش.

خط الهجوم: توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي.

يذكر أن الفريق البافاري قد تأهل إلى دور الربع نهائي بعد الفوز على تشيلسي الانجليزي في الدور الماضي بمجموع المباراتين بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف وحيد.